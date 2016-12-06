В Николаеве мужчина устроился на работу в зоопарк и погиб, прыгнув в вольер с тигром

Как сообщил директор зоопарка Владимир Топчий на своей странице в Facebook, глубина вольера составляет более шести метров, сотрудник зоопарка был обнаружен лежавшим на бетонном полу.

По информации директора, погибший сотрудник - инвалид 3-й группы.

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«Сотрудник Николаевского зоопарка Александр устроился на работу в ботанико-хозяйственный отдел 18 ноября 2016 года. На сегодня он отработал 18 дней при 30-дневном испытательном сроке. При зачислении на работу прошел медицинскую комиссию и предоставил сертификаты от психиатра и нарколога. В заключении - годен к работе уборщиком территории», - сообщил директор учреждения.

По его информации, около 14.45 сотрудник отпросился в туалет, вскоре после чего был обнаружен в открытом вольере амурских тигров на бетонном полу.

«Глубина вольера - более 6 метров. Тигр оперативно был закрыт в кормовом отсеке, вызвана прокуратура и оперативная группа, которая обнаружила в куртке погибшего повестку в военкомат и целую пригоршню желтых таблеток», - сообщил Топчий.

При этом, как сообщают местные СМИ, побывавшие на месте происшествия, погибшему работнику зоопарка было 36 лет. По их данным, утром мужчина пришел на работу в подавленном состоянии.