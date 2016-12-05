Самая провальная спецоперация МВД: как перестрелка в Княжичах закончилась смертью 5 полицейских (все подробности)

Что произошло в Княжичах

Первым о трагедии на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Уголовный розыск города Киева работал над поимкой опасной банды грабителей, которая системно грабила дома киевлян и жителей Киевской области. В эту ночь сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД", - говорится в его сообщении.

По словам Геращенко, на одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задачей которых было следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов.

"Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла. Однако трагическая цепь случайностей помешала этому. В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двух полицейских разведчиков. В то же время, группа захвата, судя по всему, решила, что сотрудники разведки попали в беду, захваченные преступниками, которые их обнаружили и уехали на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ГСО задержали полицейских разведчиков. Далее между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка, которая продолжалась несколько мгновений и унесла пять жизней", - сообщил Геращенко.

По его информации, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД, входивший в группу захвата.

Трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать "на горячем", услышав стрельбу, отказались от своего плана по грабежу и выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками. У них изъято огнестрельное оружие. Они задержаны, и им предъявлены обвинения в совершении грабежей и разбоев.

В МВД не дают никаких комментариев относительно смертельной перестрелки в поселке Княжичи Киевской области, где ночью по ошибке перестреляли друг друга пятеро полицейских.

Реакция и версии ГПУ

Вскоре стало известно, что причины и обстоятельства стрельбы под Киевом, из-за которой погибли 5 полицейских, будет устанавливать ГПУ. "Это будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре... Прокуратура будет все выяснять и воспроизводить. Полиция будет этому всячески способствовать и ничего не будет скрывать", - заверил представитель МВД Артем Шевченко.

Вскоре Генпрокуратура обнародовала официальную версию трагических событий в Княжичах.

Установлено, что 4 декабря 2016 года в 4 часа утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которые вместе с двумя сотрудниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ. В результате чего погибли 5 сотрудников полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Также первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил о создании оперативного штаба для расследования гибели пятерых полицейских под Киевом.

Полиция о стрельбе на Киевщине

Исполняющий обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян доложил президенту, что в состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимы за разбои и лица, которые работали или имеют отношение к правоохранительным органам.

Также в полиции сообщили, что четверо полицейских под Княжичами были расстреляны в маркированной машине Государственной службы охраны. Таким образом в машине, судя по всему, были смертельно ранены двое сотрудников Госохраны и двое сотрудников разведки. Огонь, очевидно, велся со стороны спецподразделения КОРД.

Кроме того, в полицию в Киевской области не поступала информация о гибели шестого полицейского, пострадавшего в перестрелке в Княжичах.

Стоит отметить, что оперативники поймали банду в Деснянском районе на въезде в Киев, когда злоумышленники приехали из села Княжичи Броварского района микроавтобусом Mercedes Vito к двум заранее подготовленным автомобилям Toyota Land Cruiser 200 черного цвета.

У задержанных в Киеве членов организованной преступной группировки, против которых в Княжичах Киевской области проводилась спецоперация, завершившаяся гибелью 5 полицейских, изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование.

Трое из задержанных – жители Киева и области, еще один – со Львовщины. Правоохранители проводят следственные действия, в том числе обыски по адресам их проживания.

Уголовные производства расследуются по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовую квалификацию их действий.

В Министерстве внутренних дел не владеют информацией о том, будет прерывать свою командировку в Канаду глава ведомства Арсен Аваков в связи с трагедией в Княжичах.

Комментарии, реакция президента

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала перестрелку под Киевом, унесшую жизни пятерых полицейских. "Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам погибших полицейских. Душераздирающая трагедия... ", - написала она на своей странице в Facebook.

Свое видение ситуации высказал и журналист, бывший сотрудник МВД Константин Стогний. "Три подразделения полиции перестрелялись между собой в селе Княжичи Броварского района Киевской области... Пока что события выглядят следующим образом. Уголовный розыск устроил засаду на домушников в заброшенном доме. Но в соседнем - сработала сигнализация и на вызов приехала группа ГСО (бывший "Титан"). Вот они-то и были теми, кто сработал профессионально и четко! Они, как положено, быстро прибыли на вызов и проверили не только тот объект, но и прилегающие, где могли спрятаться злодеи. И задержали... сотрудников УГРО. В это время новое (!) спецподразделение "Корд" решило, что это бандиты розыскников задержали", - написал он.

В то же время журналист задается вопросом, в чем «логика командиров»: «Они не видели спецэкипировки? Разрисованных автомобилей ГСО? Кто отвечал за связь между подразделениями во время спецоперации - он ушел курить или таких теперь вообще нет?! Короче, вместо того чтобы служба охраны МВД доставила задержанных в райотдел, а там бы их не рассекречивая забрали... Началась бойня. В ходе скоротечного боя убиты 2 сотрудника КАРО, 2 сотрудника ГСО и один спецназовец "КОРДа". А настоящие, домушники со стороны с удивлением наблюдали за этим замесом. И скрылись на двух джипах».

Кроме того, вскоре Стогний сообщил, что погиб шестой полицейский, который пострадал в перестрелке под Киевом. Только "Надзвичайним новинам" сообщили, что в Броварской больнице умер 6(!) полицейский.... Нет слов... Выехали в больницу", - написал Стогний.

Также СМИ сообщали, что из-за трагедии в Княжичах, под Киевом, в которой погибли пятеро правоохранителей, полиция столицы и области поднята по тревоге.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших на Киевщине пятерых полицейских и заверил, что виновные будут наказаны.

Порошенко провел оперативное совещание с представителями силовых ведомств относительно расследования трагедии гибели пяти полицейских в селе Княжичи Киевской области в ночь на 4 декабря.

Фото и видео с места трагических событий

Журналисты показали фото и видео с места трагедии в Княжичах под Киевом, где погибли пятеро полицейских.

Снимок расстрелянного предположительно автомобиля Госохраны опубликовал в своем Facebook депутат Киевоблсовета Иван Ступак. В комментариях к сообщению в соцсети депутат ссылается на следственный отдел прокуратуры.

На снимке видно, что пули вошли в дверь машины. Забор на фоне очень напоминает забор на ранее опубликованных снимках с места происшествия.

Данные о погибших полицейских обнародовал Департамент коммуникации МВД Украины.

Так, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области во время исполнения служебных обязанностей трагически погибли пятеро правоохранителей: начальник отдела управления КОРД Главного управления Национальной полиции в г. Киеве майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве старший лейтенант полиции Юлиан Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Сергей Орлов.