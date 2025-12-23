На территории Украины ожидается настоящая зима.

В конце этого года и в начале следующего в Украине уже будет настоящая зима с морозами и снегом. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Отвечая на вопрос о погоде до конца года и в начале следующего, она отметила, что погода будет зимняя. "У нас с 24 декабря произойдет переход температурного режима на зимний. То есть как ночью, так и днем будут преобладать отрицательные значения, то есть морозы", - сказала Голеня.

Это будет происходить благодаря поступлению до конца текущей недели холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже из Белого моря. "В дальнейшем этот процесс сохранится и на следующей неделе. То есть и до Нового года, и в начале следующего года", - отметила эксперт.

Так, отметила она, в первые дни нового года среднесуточная температура будет минусовая, поэтому "это означает, что это уже настоящая зима придет к нам".

"Пока что на этой неделе мы ожидаем самые низкие температуры, минимальные, ночью - в пределах от -3° до -10°. На левобережье местами -10...-12°, возможно, даже и -15°, если будет проясняться. Но это уже в начале следующей недели", - рассказала Голеня.

Дневная температура ожидается в пределах от 0° до -6°, на востоке и северо-востоке может быть до -9°...-10°.

Снег в Украине - прогноз

Метеоролог рассказала, что 23 декабря местами может пролетать небольшой снег, но 24-25-го снижение температуры, то есть переход на мороз, произойдет без снега.

"А вот начиная с 26-го и до конца недели, и на следующей неделе, практически до Нового года, будут заходить атмосферные фронты с северо-запада, поэтому ожидаем небольшой и умеренный снег временами. И образование снежного покрова на территории Украины", - сказала Голеня.

Сначала он ожидается небольшой - от 1 до 8 сантиметров, а впоследствии местами он может быть и 10-15 см.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, 23 декабря в Украине ожидается холодная погода, местами с осадками. На большинстве территории страны днем будет около нуля. Небольшой снег будет на западе, севере и кое-где в центре.

Кроме того, ранее Диденко отмечала, что на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине "ощутимо похолодает" и даже придут морозы.

