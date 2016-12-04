Трагедия в Княжичах: Порошенко требует наказать виновных

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбук.

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"Выражаю соболезнования родным погибших полицейских. Причины этой болезненной трагедии должны быть расследованы. И все виновные – наказаны ", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга. Известно о 5 погибших.

По словам очевидцев, перестрелка произошла около 05:00. Местные жители, которые услышали выстрелы, сразу вызвали правоохранителей.

Инцидент будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре.