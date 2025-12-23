Во Львове на три дня объявили желтый уровень опасности: что происходит (инфографика)

Предупреждение объявлено на 23, 24 и 25 декабря.

Во Львове на три дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 23-25 декабря на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Кроме этого, гололедица в эти дни ожидается также и по территории Львовской области, а сегодня вжень еще и местами налипание мокрого снега.

Видео дня

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове сегодня - прогноз на 23 декабря

По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем временами ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем временами снег и мокрый снег. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 0°...+2°.

Во время осадков и в тумане видимость будет падать до 500-1000 метров.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем - будет расти. Относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Вас также могут заинтересовать новости: