Если вы выбираете телевизор на долгие годы, OLED-модели сейчас выглядят более надежным выбором по сравнению с традиционными LCD.

Ресурс RTINGS опубликовал результаты масштабного теста на долговечность телевизоров и мониторов с различными типами панелей. В течение трех лет авторы подвергали сотни моделей экстремальным нагрузкам, имитирующим годы непрерывной работы, выкрутив яркость на максимум.

За время испытаний полностью вышли из строя 20 телевизоров, а еще у 24 появились различные повреждения. При этом большинство моделей смогли проработать свыше 10 000 часов, что эквивалентно четырем годам активного использования по 7 часов в день, пишет Tom's Hardware.

Наилучшие результаты продемонстрировали OLED-панели, включая WOLED и QD-OLED, которые оба имеют впечатляюще низкие показатели выхода из строя.

Какой дисплей служит дольше: OLED или LCD

Вопреки распространенным опасениям по поводу выгорания, OLED-панели показали самую высокую стабильность. Отмечается, что проблемы с деградацией изображения возникали только в экстремальных условиях. При обычном использовании, по словам экспертов, риска выгорания практически нет.

Напротив, наихудшую статистику продемонстрировали LCD-телевизоры с боковой (Edge-lit) подсветкой, где выход из строя одного светодиода часто приводил к поломке всей системы.

Самыми надежными брендами, согласно результатам теста, оказались LG и TCL. У LG из 24 протестированных телевизоров полностью отказала только одна модель, а TCL "потерял" одну модель из десяти прямо перед финалом теста. При этом у LG большинство сбоев пришлось на ЖК-модели, а не на OLED.

Другие ведущие бренды по типу Samsung и Sony также показали достойные результаты, однако ограниченное количество протестированных моделей не позволяет сделать окончательные выводы по всему ассортименту. Поэтому у некоторых марок, например Insignia и Toshiba, процент отказов составил 100%.

Исследование также развенчало миф, что дорогой телевизор обязательно прослужит дольше: некоторые доступные модели "пережили" премиальные устройства. Однако дешевые ТВ практически не подлежат ремонту из-за удешевленной сборки.

Специалисты отмечают, что подобные стресс-тесты не полностью отражают реальные условия эксплуатации, но они наглядно демонстрируют потенциал технологий.

О чем можно говорить с уверенностью, так это то, что современные OLED-телевизоры больше не являются "рискованным" выбором и будут служить дольше традиционных LCD-моделей при активном использовании.

