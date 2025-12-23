Bild: Ликвидация генерала в Москве - сигнал украинцев для Путина и россиян

Эксперты не исключают причастности украинских спецслужб и указывают на попытку психологического давления на российский Генштаб и общество.

Взрыв автомобиля в Москве, в результате которого погиб генерал Фанил Сарваров, имеет все признаки целенаправленного покушения. По предварительным данным, под днищем машины была закреплена магнитная мина, что свидетельствует о тщательно спланированной операции. Ключевой вопрос остается открытым: кто стоит за убийством высокопоставленного российского военного, пишет Bild.

Среди основных версий - участие украинских спецслужб, которые ранее уже осуществляли атаки на отдельных россиян, связанных с войной против Украины. Эксперты отмечают, что подрыв является "любимым" методом таких операций, ведь взрывчатку можно активировать дистанционно. Зато стрельба, отравление или инсценировка ДТП требуют непосредственного контакта с жертвой и значительно повышают риски для исполнителей.

В то же время возникает вопрос, почему целью стал именно Сарваров. В российской армии насчитываются десятки генерал-лейтенантов, а сам Сарваров, по открытым данным, непосредственно не командовал войсками в Украине. Он отвечал за подготовку личного состава. Кроме того, его образ жизни - старый автомобиль Kia и проживание в коммунальной квартире в типичном "спальном" районе - не свидетельствует о коррупционном обогащении.

Эксперт по вопросам терроризма Королевского колледжа Лондона Петер Нойман предполагает, что в случае причастности Украины покушение имело бы значительно более широкую цель, чем ликвидация конкретного офицера.

"Сигнал такой: мы доберемся до вас всех. И для всех россиян - мы можем в любой момент перенести войну в Москву", - отмечает он.

По словам Ноймана, подобные атаки имеют несколько параллельных эффектов:

"Кроме целенаправленного убийства офицера, который на самом высоком уровне отвечал за подготовку высококвалифицированных военных кадров, это дестабилизация среди кремлевских элит, разложение внутри российского общества и сигнал о том, что россиянам ничего не даст попытка наладить отношения только с американцами".

Официальных заявлений относительно заказчиков или исполнителей убийства российские власти пока не обнародовали.

Ликвидация Фанила Сарварова

22 декабря, в Москве взорвали авто с российским генералом. 56-летнего водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и переломом лицевой кости.

Впоследствии Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко озвучил, кто может стоять за ликвидацией российского генерала в Москве. По его мнению, за этим могут стоять спецслужбы РФ. Мол, возможно, он где-то проштрафился, "и его убрали свои", убежден военный.

