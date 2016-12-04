В МВД не комментируют трагедию в Княжичах, унесшую жизни пятерых полицейских

12:42, 04 декабря 2016
Общество
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В МВД не дают никаких комментариев по поводу смертельной перестрелки в поселке Княжичи Киевской области, где сегодня ночью по ошибке перестреляли друг друга пятеро полицейских.

В МВД просят дождатся результатов расследования прокуратуры / УНИАН

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время короткого брифинга, сообщает 112.ua.

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"Прокуратура будет проводить следствие, все детали будут у нее. У нас в МВД будет проводиться внутреннее расследование, результаты которого передадут в ГПУ для адекватной правовой оценки. Детали, как это произошло, расскажет прокуратура. Предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляили друг друга - погибли 5 человек.

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