На Земле продолжается магнитная буря.

Магнитная буря, которая началась накануне, продолжится и сегодня, 23 декабря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, 21 декабря на Землю начал влиять высокоскоростной поток солнечного ветра из крупной трансэкваториальной корональной дыры. В того времени наблюдаются активные условия с периодами штормов уровня G1.

По прогнозу, влияние этой корональной дыры сохранится как минимум еще сегодня и завтра, поэтому ожидаются небольшие магнитные бури.

Видео дня

Магнитные бури - как защитить организм от их влияния

Считается, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Во время повышенной геомагнитной активности часто возникают головные боли, слабость, головокружение, скачки артериального давления, учащённое сердцебиение, раздражительность и проблемы со сном. У некоторых снижается концентрация и появляется чувство тревоги.

Чтобы легче перенести такие периоды, важно соблюдать щадящий режим. Рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и не перегружать организм интенсивными физическими нагрузками. Полезно поддерживать водный баланс, пить чистую воду и сократить потребление кофе и крепкого алкоголя. Питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством овощей и фруктов и продуктов. Прогулки на свежем воздухе, спокойные дыхательные упражнения и контрастный душ помогают улучшить общее состояние. Людям с хроническими заболеваниями стоит регулярно контролировать давление и заранее консультироваться с врачом, а также следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы вовремя скорректировать планы.

Вас также могут заинтересовать новости: