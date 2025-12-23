Это один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России.

В Буденновске Ставропольского края России атакован нефтехимический завод "Ставролен" - один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России. По данным СМИ, после атаки на заводе вспыхнул мощный пожар, зарево видно из разных районов города.

Глава региона Владимир Владимиров подтвердил удары по городу и возгорание в промзоне.

"Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы", – написал губернатор.

Владимиров не уточнил, какой именно объект загорелся, однако тг-канал Astra, проанализировав видео пожара, подтвердил, что удар пришелся по предприятию ООО "Ставролен".

При этом мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщает, что на заводе "Ставролен" поражены производственныецеха, в зданиях фиксируются очаги пожара.

Завод "Ставролен" - что о нем известно

"Ставролен" – один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России. Предприятие входит в группу "Лукойл". Завод производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат и другие виды нефтехимической продукции. Утверждается, что в год завод производит порядка 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч тонн полиэтилена и 113 тысяч тонн полипропилена.

Также работает в интересах российского ВПК. Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. В частности, производит и детали к БПЛА.

Атаки на Россию

В ночь с 21 на 22 декабря ударные БпЛА ударили по морскому нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

Также в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских истребителя. Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, может достигать 100 миллионов долларов.

