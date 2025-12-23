Далеко не все знают, зачем нужна крышка фары на автомобилях.

Раньше на передних и задних фарах внедорожников советского производства можно было увидеть специальные накладки. Но не многие знают, с какой целью их туда устанавливали. Зачем нужна крышка фары на самом деле - расскажем в материале.

Зачем нужны накладки на фары - не только внешний вид

Мнение о том, что эти крышки цепляли только для того, чтобы изменить дизайн автомобиля, сделав его "брутальнее", является частично ошибочным. В действительности у этих накладок есть конкретное практическое применение, которое может быть весьма полезным в некоторых ситуациях.

Важно, что их конструкция для передних и задних фар значительно отличается. Крышки для передних фар состоят из насадки, сделанной на полимерной основе, а также нескольких пружин и линзы. Эти накладки имеют три положения, выбор которых зависит от практических факторов. При этом задние накладки значительно проще - как по конструкции, так и в плане применения.

Правильное название крышки для фары автомобиля - светомаскировочное устройство. Исходя из этого, уже легко догадаться о том, что будет, если убрать колпачок из фары: оптика будет работать в обычном режиме, как и у других машин. Накладки также можно частично опустить и зафиксировать в нужном положении. Тогда свет фар направится через линзу, встроенную в крышку, в результате чего он будет рассеиваться на 20-30 метров. Если же опустить их полностью, то освещаемой станет только дорога в нескольких метрах перед автомобилем. При этом задние накладки имели всего два режима: открытый и закрытый.

Интересно, что эти устройства изначально разработали для военной техники: это решение делало ее практически незаметной в темноте во время передвижения. Однако позже такие крышки начали устанавливать и на гражданские машины для того, чтобы не привлекать лишнего внимания при поездках на охоту или рыбалку. Кроме того, в закрытом режиме значительно снижается риск повредить или запачкать фары.

Тем не менее, одна из причин, для чего нужны накладки на фары, - чисто эстетическая. Некоторые водители действительно их устанавливают только для того, чтобы визуально тюнинговать свой автомобиль и выделиться среди других. Также эти крышки весьма полезны на спортивных соревнованиях, включающих езду по бездорожью и пересеченной местности.

Почему запретили поднимающиеся фары - интересный факт

Не лишним будет рассказать, что же случилось с выдвижными фарами, которые были очень популярны несколько десятилетий назад. Их запретили из-за соображений безопасности, ведь было доказано, что они несут большую угрозу для пешеходов в случае наезда автомобиля. Согласно новым мировым стандартам безопасности автомобилей производители утвердили, что травмоопасность выдвижных элементов в области капота машин крайне высока.

