ГПУ расследует стрельбу в Княжичах как "убийство", Луценко взял на личный контроль

Уголовное дело по стрельбе в Княжичах открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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«Установлено, что 4 декабря 2016 года в 4 часа утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которые вместе с двумя сотрудниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ. В результате чего погибли 5 сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По данному факту прокуратурой Киевской области сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В ГПУ отметили, что ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в сек. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

По словам начальника Департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, причины и обстоятельства трагического происшествия будет устанавливать прокуратура.

Руководство МВД назначило свое служебное расследование.

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших пятерых полицейских и заверил, что виновные будут наказаны.