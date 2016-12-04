"Началась бойня": эксперт озвучил версию трагедии в Княжичах

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, бывший сотрудник МВД Константин Стогний.

"Три подразделения полиции перестрелялись между собой в поселке Княжичи Броварского района Киевской области… Пока что события выглядят следующим образом. Уголовный розыск устроил засаду на домушников в заброшенном доме. Но в соседнем - сработала сигнализация и на вызов приехала группа ГСО (бывший "Титан"). Вот они то и были теми, кто сработал профессионально и четко! Они, как положено, быстро прибыли на вызов и проверили не только тот объект, но и прилегающие, где могли спрятаться воры. И задержали... сотрудников УГРО. В это время новое(!) спецподразделение "Корд" решило, что это бандиты задержали розыскников", - написал он.

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В то же время журналист задается вопросом, в чем «логика командиров»: «Они не видели спецэкипировки? Разрисованных автомобилей ГСО? Кто отвечал за связь между подразделениями во время спецоперации - он курить пошел или таких теперь вообще нет?! Короче, вместо того чтобы служба охраны МВД доставила задержанных в райотдел, а там бы их не рассекречивая забрали... Началась бойня. В ходе скоротечного боя убиты 2 сотрудника УГРО, 2 сотрудника ГСО и один спецназовец "Корда". А настоящие, домушники со стороны с удивлением наблюдали за этим замесом. И удрали на двух джипах».

В полиции утверждают, что воров задержали, но, по данным Стогния, предъявить доказательства этому пока отказываются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.