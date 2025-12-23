Катастрофа Ми-24: погиб Герой Украины, который совершил последний прорыв на 'Азовсталь'

Украинский боевой вертолет разбился во время перехвата дронов Shahed, все члены экипажа погибли.

В ночь с 17 на 18 декабря во время выполнения боевого задания произошла катастрофа с украинским вертолетом Ми-24. В результате аварии погиб весь экипаж, в частности его командир - Герой Украины Александр Шемет, известный как пилот, который совершил последний авиапрорыв к заблокированному россиянами заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

О гибели сообщил брат военного Юрий Шемет в комментарии "Суспільному". По его словам, в тот вечер экипаж получил приказ вылететь для перехвата российских ударных беспилотников Shahed.

"Борт поднялся и поддерживал связь с пунктом управления. Впоследствии радар не зафиксировал вертолет. Это свидетельствует о его падении. На месте катастрофы найдены четыре тела. Все члены экипажа погибли", - рассказал он.

Информацию о потере экипажа 18 декабря также подтвердила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко. По данным родственников, трагедия произошла на территории Черкасской области. Официальные выводы о причинах катастрофы пока не обнародованы.

По предварительным данным, вертолет мог столкнуться с беспилотником, который не отображался на радиолокационных средствах, вероятно из-за чрезвычайно низкой высоты полета.

""Шахед" не был видим на пункте управления. Люди, которые проводили расследование, говорят, что с таким случаем раньше не сталкивались. Вертолет получил критические повреждения - фактически был разорван на части", - отметил Юрий Шемет.

Сейчас продолжается расшифровка данных бортового самописца. По предварительной информации, никаких технических неисправностей или ошибок пилотирования не зафиксировано.

"На самописце четко видно, что все параметры функционировали должным образом", - добавил брат погибшего летчика.

Кто такой Александр Шемет

Герой Украины Александр Шемет большую часть жизни прожил во Львовской области, где проходил службу после окончания военного вуза. С 2015 года он участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины, а с началом полномасштабного вторжения защищал Киев.

Звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" Александр Шемет получил за выполнение боевого задания 5 апреля 2022 года - во время последнего авиапрорыва на "Азовсталь". Тогда экипаж под его командованием доставил в окруженный Мариуполь боеприпасы и медикаменты, а при возвращении эвакуировал раненых. Несмотря на интенсивный обстрел, пилот сумел сохранить вертолет и спасти людей.

За мужество и профессионализм он также был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени, а также знаками отличия "Казацкий крест" I и II степеней.

