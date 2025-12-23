Эксперт объяснила, когда могут отключить свет за неуплату, и как в этом случае поставщик обязан уведомить потребителя.

В период действия военного положения в Украине изменились правила отключения электроэнергии за долги. Для некоторых потребителей все так же продолжает действовать мораторий на отключение, который был введен в начале войны. Адвокат объяснила, кого до сих пор не отключают за долги, а в каких случаях и за какой долг могут отключить свет.

Имеют ли право отключить свет за неуплату в военное время

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус, в начале полномасштабного вторжения в Украине был введен мораторий на отключение коммунальных услуг (в том числе и света) из-за долгов.

Со временем этот мораторий был снят для большинства потребителей, однако он по-прежнему действует для граждан, которые проживают в зоне активных боевых действий, на временно оккупированных территориях, а также в отношении жилья, которое повреждено или уничтожено в результате боевых действий и непригодно для проживания (это необходимо дополнительно документально подтвердить).

За какой долг могут отключить свет

"В законодательстве не указана конкретная сумма долга, при наличии которого могут отключить электроснабжение, - говорит Ольга Брус. - Но есть такой критерий, на который могут опираться некоторые организации, предоставляющие услугу по электроснабжению: повторное подключение может происходить бесплатно, если долг у потребителя не превышает половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году он составляет 3 028 грн, а в 2026-м будет 3 328 грн)".

Если же сумма долга больше, то переподключение должен оплачивать потребитель. В некоторых регионах уже сложилась такая практика, что поставщикам услуг по электроснабжению неинтересно за свой счет снова подключать должника. Поэтому отключают свет в том случае, если сумма задолженности превышает половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По такому принципу можно понять, что в случае наличия такого долга лицу может грозить отключение электроэнергии.

Справка УНИАН: узнать долг за свет можно из квитанции, которую присылает поставщик электроэнергии по почте или на электронный адрес, или же в своем личном кабинете на сайте поставщика.

Как отключают свет за долги и можно ли этого избежать без оплаты

Процедура отключения света имеет определенный алгоритм, который прописан в законодательстве. Вот как объясняет этот процесс адвокат Ольга Брус:

организация-поставщик услуг по электроснабжению за 10 рабочих дней должна сообщить должнику, что будет отключение от сети;

в письменном предупреждении они должны указать причину отключения электроснабжения - к примеру, в нем обязательно должны быть указаны периоды, за которые у лица есть долг и его сумма;

в уведомлении также должна быть указана дата запланированного отключения от сети.

То есть, в этот 10-дневный срок потребитель имеет возможность либо оплатить задолженность, либо реструктуризировать долг, либо, возможно, обжаловать его (например, если его неправильно начислили). Если долг начислен неправомерно, и этот вопрос не удалось решить с поставщиком услуги, тогда можно обращаться в суд.

Если же в течение 10 дней вопрос о долге не был урегулирован, к должнику приезжают представители поставщика услуг и отсоединяют его жилье от общей электросети или отключение происходит автоматически (все зависит от конкретных технических возможностей). Личное присутствие потребителя во время отключения не обязательно.

По словам эксперта, есть всего два законных способа, которые позволяют избежать отключения электроснабжения в случае наличия долга:

оплатить долг;

подписать договор о реструктуризации задолженности по графику.

То есть, если уже было предупреждение об отключении электроэнергии за долги, но нет средств оплатить задолженность в полном объеме, то можно обратиться к организации-поставщику услуг и подписать с ней договор о реструктуризации долга. После подписания такого документа лицу оформят график погашения задолженности.

Стоит обратить внимание на то, что реструктуризация долга не освобождает потребителя от обязанности оплачивать текущие платежи. То есть, лицу нужно будет платить по актуальным счетам и оплачивать часть долга, предусмотренную договором о реструктуризации. Что в этом случае советует адвокат:

По моему мнению, проще реструктурировать долг, выплачивать его частями, чем потом в случае отключения электроснабжения платить еще и за подключение. У каждого поставщика услуг по электроснабжению стоимость подключения электричества разная, но это немалые суммы - она может быть как несколько тысяч гривень, так и до 10 тысяч гривень и более.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что будет, если не платить кредит во время войны - могут ли банки начислять штрафы и пеню.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

