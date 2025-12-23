Эксперты отмечают, что это может зависеть от характера кота, но есть и другие уважительные причины, почему животное не любит быть на руках.

Все коты по характеру разные и бывает, что один пушистик любит, когда его берут на руки и гладят, тогда как другой может сопротивляться. Может быть много причин, по которым ваш кот может этого не любить, пишет Catster.

Издание отмечает, что такая реакция кота может свидетельствовать, что у животного в прошлом был негативный опыт. Также пушистик может испытывать боль или дискомфорт, когда его поднимают. Еще одна из причин такого поведения - испуг или же животное не любит, когда его держат на руках.

Добавляется, что кот может царапать человека или вырываться из рук, особенно, если чувствует себя в опасности. Поэтому следует быть осторожным, чтобы не получить царапину или укус. Если это произошло, а рана начала гноиться, издание советует обязательно обращаться к врачу.

В материале отмечается, что если кот время от времени позволяет себя брать на руки, это не значит, что вы сможете делать это каждый раз, когда вам захочется. Стоит уважать его предпочтения, ведь есть много других способов, как можно наслаждаться обществом друг друга.

Издание выделило 6 основных причин, почему кот не любит, когда его берут на руки:

1. Это не является естественной позой для котов

В дикой природе коты общаются с другими котами только с целью спаривания или установления территории. Поэтому для них не является нормальным поведением, когда их берут на руки.

Они не пытаются поднять друг друга с земли. Поэтому весь этот опыт является для них чужим и они могут чувствовать себя слишком уязвимыми и незащищенными, когда их поднимают.

2. Некоторые кошки любят лазить самостоятельно

Кошки очень независимы и могут считать это неуважением, если вы поднимаете их, когда они явно способны самостоятельно подняться. Если ваша кошка любит быть высоко, но не любит, когда вы ее поднимаете, следует предоставить ей место для сидения.

Это могут быть столбики для лазания и царапанья или специальные полочки и ярусы для кошек, которые устанавливаются на стены.

3. Некоторые кошки боятся

Мысль о том, что их поднимут и понесут, может быть ужасной для вашей кошки. Поэтому они даже не заметят, что делаете это вы - тот, кто кормит их и щекочет за ушами.

4. Предыдущий негативный опыт

Как и любое животное, кошки учатся на собственном опыте. Если вы взяли взрослую кошку, вы можете не знать, какой была ее предыдущая жизнь и какие испытания ей пришлось пережить, до того, как она попала к вам.

Если ваша кошка подверглась какому-либо насилию со стороны бывшего владельца или любого другого человека, вполне понятно, что она будет бояться, когда вы ее поднимете.

5 Они не любят, когда их ограничивают

Обычно, когда мы берем кота на руки, мы обнимаем его. Мы делаем это, чтобы предотвратить его падение, но ваш кот может не любить, когда его физически ограничивают таким образом, даже если он не против, чтобы его брали на руки.

6. Они могут чувствовать боль

Если раньше ваша кошка любила или, по крайней мере, терпела, когда ее брали на руки, а теперь она этого ненавидит, возможно, пришло время обратиться к ветеринару.

Кошка может страдать от физической травмы или чего-то, что невидимо для человеческого глаза и не может быть обнаружено без профессиональной помощи ветеринара.

