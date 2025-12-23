Ирина Нестерова

Как эти насекомые переживают зиму - зависит от вида и социальной структуры.

Пчелы и осы выполняют много экологических функций, в частности опыляют растения и питаются садовыми вредителями. Но теперь, когда дни стали холодные, вы можете задуматься: куда же делись эти насекомые? Ответ на этот вопрос дало издание Southernliving.

"То, как они переживают зиму, зависит от вида и социальной структуры. Они могут зимовать в колонии или поодиночке на молодых или взрослых стадиях", - говорит доктор философии, доцент кафедры борьбы с вредителями в Университете штата Северная Каролина Крис Гейз.

По его словам, этих насекомых разделяют на две категории: социальные насекомые, которые живут в колонии с маткой, и одиночные пчелы и осы. К социальным видам относятся медоносные пчелы, шмели, желтые пчелы, бумажные осы, шершни. К одиночным видам относятся пчелы-плотники, пчелы-муляри, краброниды, земляные осы.

Как пчелы переживают зиму

У видов с социальной структурой колония обычно погибает после нескольких сильных морозов, за исключением только что оплодотворенной матки. Для зимовки она находит теплое укрытие, а весной появляется снова и начинает создавать новую колонию с нуля, говорит Гейз.

Чтобы защитить себя и матку от холода, пчелы вибрируют и сокращают мышцы, которые приводят в движение крылья, вырабатывая тепло. Они постоянно меняются местами - с внешнего края скопления переходят внутрь, чтобы ни одна пчела надолго не оставалась на холоде.

Еще один социальный вид - шмель. Его колония также погибает поздней осенью, за исключением новооплодотворенной матки. По словам Гейза, она зимует в опавших листьях, трещинах и щелях или под землей.

Одиночные пчелы, в зависимости от вида, зимуют в одиночку - или на стадии личинки, или взрослой особи, рассказал ученый. Например, самка пчелы-тесляра обеспечивает гнездо нектаром и пыльцой, откладывает яйца. Взрослые пчелы зимуют в полостях, в частности в гнездовых отверстиях, а весной снова появляются, чтобы повторить цикл.

Как осы переживают зиму

Жизненный цикл ос похож на пчелиный. Социальные осы, такие как желтые осы, обычно каждый год погибают с приходом холодов, а оплодотворенная матка зимует в защищенном месте - под корой деревьев, в бревнах или даже на чердаках. Одиночные осы переживают зиму в стадии личинки в подземных норах, полых стеблях или различных полостях, отметил Гейз.

Впрочем, в последние годы наблюдается исключение: обнаружены многолетние колонии желтых ос.

"Некоторые виды желтых ос, в частности южные желтые осы, способны переживать зиму в многолетних гнездах. Такие гнезда могут быть огромными. Я видел одно с 250 тысячами рабочих особей и более 100 матками", - сообщил доктор философии, почетный профессор и энтомолог Университета Клемсона Эрик Бенсон.

Активны ли пчелы и осы зимой

Обычно - нет, хотя иногда, в теплый зимний день, можно увидеть отдельных насекомых.

"Например, на чердаке вашего дома могут зимовать 10-12 маток бумажных ос. Если вы начинаете видеть их в доме посреди зимы, стоит выяснить, откуда они появляются", - говорит Бенсон.

Как помочь пчелам и осам пережить зиму

Поскольку эти насекомые полезны для здоровой экосистемы в саду, вы можете помочь им пережить зиму, оставив небольшую часть двора в естественном состоянии до весны. Опавшие листья обеспечивают укрытие и дополнительную теплоизоляцию для видов, зимующих под землей.

Весной стоит отложить уборку сада, чтобы дать возможность этим насекомым выйти из спячки.

Новости о других насекомых

Ранее УНИАН рассказывал, как зимуют божьи коровки возле Чернобыля. По словам ученых, эти яркие жуки способны предчувствовать силу грядущих холодов. Чем суровее должна быть зима, тем тщательнее они ищут надежные, теплые убежища. Однако в этом году все иначе. Их можно увидеть под толстой корой огромной сухой сосны, говорят исследователи. По их словам, в лесу и в декабре можно встретить этих жуков: одни устроились под тонкой корой мертвого дерева, другие - просто в мелких трещинах. Ученые отметили, что изменения климата нарушают привычные ритмы жуков, и божьи коровки, как и многие другие мелкие обитатели леса, вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

