Появились имена и фото погибших в Княжичах полицейских

Данные о погибших полицейских обнародовал Департамент коммуникации МВД Украины.

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Так, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области во время исполнения служебных обязанностей трагически погибли пятеро правоохранителей: начальник отдела управления КОРД Главного управления Национальной полиции в г. Киеве майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве старший лейтенант полиции Юлиан Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Сергей Орлов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.

В МВД отказались давать комментарии, заявив, что делом будет заниматься Генпрокуратура.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.

В МВД отказались давать комментарии, заявив, что делом будет заниматься Генпрокуратура.