Гранаты все чаще получают тактические усовершенствования, включая адаптации для сброса с беспилотников и компоненты, изготовленные с помощью 3D-печати.

Война в Украине сочетает в себе передовые технологии, такие как беспилотники и радиоэлектронная борьба, с изнурительными боями в стиле Первой мировой войны, где солдаты сражаются на близком расстоянии в окопах и бункерах. В этих ограниченных пространствах как украинские, так и российские войска в значительной степени полагаются на неприметное и часто недооцененное оружие, которое сейчас играет ключевую роль в окопной войне в Украине - гранаты, пишет Business Insider.

Спасательный круг для солдат

Американский ветеран, воевавший в Украине, рассказал Business Insider, что бои настолько близкие, что в некоторых столкновениях с россиянами "иногда можно буквально коснуться их дулом винтовки".

"Когда ты проходишь через эти окопы, ручные гранаты – твои лучшие друзья", - отмечает он.

При этом окопы грязные, неровные и их трудно захватить:

"По сути, ты пытаешься захватить дом другого человека, который жил там дни, недели, месяцы. Поэтому они знают каждый уголок; они знают каждый поворот".

Британец, воевавший на стороне Украины, ранее рассказал Business Insider, что использовал гранаты как для штурмовых, так и для разведывательных операций, и назвал гранаты американского и британского производства "ценными" среди украинцев.

В бою используется широкий спектр гранат: от осколочных и взрывных до светошумовых и химических. Недавно украинский офицер рассказал Business Insider, что дымовые гранаты могут помочь создать плохую видимость для эвакуации раненых солдат, хотя это также может привлечь нежелательное внимание со стороны России.

Масштабы, поставки и адаптация

Украинские гранаты поступают из различных источников, от старых советских запасов до запасов стран-партнеров.

Так, в обновленной информации Министерства обороны США от января 2025 года говорилось, что США поставили Украине "более 50 000 гранатометов и стрелкового оружия" и "более 500 000 000 патронов и гранат для стрелкового оружия". И США – не единственный поставщик. Объем поставок отражает, насколько это оружие важно для боевых действий на передовой. Украина также производит собственные гранаты.

Один американский ветеран рассказал Business Insider в прошлом году, что из-за задержки американской помощи и нехватки вооружений Украине ему часто говорили "осторожно тренироваться с гранатами", чтобы не тратить их слишком много. А когда приходило время смены позиций, бойцы просили уходящих оставить оставшиеся гранаты и боеприпасы.

Гранаты все еще доказывают свою эффективность

Гранаты долгое время были основным оружием пехоты. Но конфликт в Украине подтолкнул их использование к уровням, более типичным для крупномасштабной войны на истощение, где окопные системы простираются на многие километры, а бои затягиваются на месяцы и годы, пишет BI:

"Долгое время являясь стандартным инструментом в ближнем бою, они стали особенно важны в условиях обширных окопов, нехватки боеприпасов и меняющейся тактики. Помимо использования в ближнем бою, гранаты также сбрасываются с беспилотников в боях вдоль всей линии фронта, поражая солдат, бункеры, укрытия и даже технику. Полковник армии США заявил, что это "оказало чрезвычайную эффективность" для Украины".

Украинские подразделения и инженеры также печатают на 3D-принтере детали, чтобы улучшить работу старых гранат с беспилотниками, а также печатают пластиковые корпуса для заполнения взрывчаткой, чтобы создавать гранаты на заказ.

"Война в Украине показала, что даже на высокотехнологичном поле боя продолжительный ближний бой в окопах по-прежнему зависит от базового пехотного оружия и от его достаточного количества", - отмечает издание.

Украина открыла новую главу современной войны

BILD сообщал, что Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ. В издании отметили, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей.

Также аналитики отмечали, что ударом по подлодке РФ морским дроном Украина открыла новую главу современной войны, это стало важным прецедентом для всех армий мира.

