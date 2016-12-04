Трагедия в Княжичах: Порошенко срочно собрал силовиков

Президент призвал не использовать эти трагические события для того, чтобы «устраивать разборки» и дестабилизировать политическую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Глава государства также подчеркнул необходимость поддержки со стороны общества. «Полиция сегодня нуждается в поддержке общества. Полиция требует доверия общества. Лучшие полицейские отдают свою жизнь для обеспечения мира и спокойствия в стране», - сказал Петр Порошенко.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и взял ход расследования этой трагедии под личный контроль. «Ничто не оправдывает того, что погибли пятеро правоохранителей. Я надеюсь, что в очень короткий срок истина будет установлена. И те, кто виновен в выдаче приказов, которые привели к таким трагическим последствиям, будут стопроцентно привлечены к ответственности», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

Предварительно, группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

По словам начальника Департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, причины и обстоятельства трагического происшествия будет устанавливать прокуратура.

Руководство МВД назначило свое служебное расследование.