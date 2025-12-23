Капитан армии в отставке Том Клонан отметил, что Дублин не имеет ни современных датчиков, необходимых для обнаружения угроз, ни оружия, чтобы их остановить.

Сенатор Ирландии и капитан армии в отставке Том Клонан заявил, что его страна "является самым слабым звеном Европы в вопросах безопасности, обороны и разведки", пишет The Telegraph.

По словам Клонана, Дублин не имеет ни современных датчиков, необходимых для выявления угроз, ни оружия, чтобы их остановить. Именно это, по его словам, делает страну "абсолютно беззащитной и провокационно слабой".

Издание отмечает, что согласно сценариям апокалипсиса, подводные лодки могут запускать ракеты по Европе или же российский диктатор Владимир Путин может высаживать десантников в графстве Клэр на западе Ирландии.

Видео дня

Указывается, что по мнению большинства аналитиков, реальная угроза касается сети подводных кабелей и газопроводов в водах вокруг Ирландии. Приводятся данные, что три четверти важнейших трансатлантических кабелей проходят через или рядом с границами Ирландии.

Издание напомнило, что в ноябре прошлого года российский разведывательный корабль "Янтарь" был замечен вблизи кабелей, которыми пользуются Microsoft и Google. Эти два американских технологических гиганта имеют штаб-квартиры в Ирландии.

Поскольку Ирландия не имеет современных радиолокационных или гидроакустических систем, Дублин нередко узнает об операциях России в "серой зоне" только тогда, когда об этом сообщают союзники, в частности, Великобритания.

Также упоминается и инцидент, который произошел в декабре 2023 года, когда британский военный корабль и вертолет прогнали российскую подводную лодку, обнаруженную вблизи гавани Корк.

Добавляется, что в ночь на понедельник, 3 декабря, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским начал посадку в аэропорту Дублина. Рейс прибыл немного раньше расписания и, как говорится в статье, это отклонение могло спасти жизнь украинскому лидеру.

В сообщении говорится, что вскоре после приземления самолета в воздушном пространстве на маршруте его полета было замечено пять беспилотников. По словам ирландских чиновников, их целью в основном было создание препятствий.

Издание добавляет, что перелет Зеленского из британского в ирландское воздушное пространство, а также отсутствие совместного планирования, ставили под угрозу президента Украины.

В статье говорится, что за несколько недель после этого инцидента Дублин не предоставил никаких объяснений. Также не было ни пресс-конференции, ни призыва предоставить информацию, ни объявления о пересмотре оборонной политики. Больше того, эту историю опубликовали ирландские СМИ.

Угроза со стороны РФ для ЕС и НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению издания Financial Times, если бы страны Запада полностью поддержали Украину в самом начале полномасштабного вторжения РФ, ситуация сейчас могла бы выглядеть значительно лучше. Издание также назвало выдающимся примером борьбы с агрессором успешную операцию СБУ в нанесении удара беспилотником по танкеру "теневого флота РФ" в Средиземном море. Издание отмечает, что есть веские основания для предоставления Украине максимально возможной поддержки, поскольку она хочет помешать Путину получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перечислил 3 весомые причины, почему США останутся в Альянсе. Рютте уверен, что НАТО имеет непосредственное значение для американской безопасности. По его мнению, безопасность в Европе означает и безопасную Америку. Поэтому он уверен, что в интересах США оставаться в составе НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: