ГПУ создала оперативный штаб для расследования гибели полицейских под Киевом

Об этом он сообщил во время совещания президента с представителями силовых ведомств, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Сторожук отметил, что сразу после сообщения о трагических событиях оперативная группа прокуратуры области и Генеральной прокуратуры выехала на место происшествия.

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«На данный момент изъяты все журналы, вещественные доказательства, проводятся допросы со всеми участниками, которые принимали непосредственное участие в операции», — отметил он.

Президент поручил участникам совещания лично принять участие в работе оперативного штаба по расследованию гибели полицейских и докладывать о результатах этой работы.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в сек. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники — произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.