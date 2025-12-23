Взрывы прогремели в нескольких областях, под удар в очередной раз попала энергетическая инфраструктура Украины.

Утром вторника, 23 декабря, Россия наносит комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных дронов. В ряде областей уже объявили об экс-рене отключения света.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на сейчас угроза сохраняется для всех областей Украины. Россия запустила крылатые ракеты и дроны типа "Шахед". Мониторинговые каналы сообщали о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал".

В воздушном пространстве фиксируется большое количество вражеских целей, в частности крылатых ракет. Граждан призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Минэнерго сообщает, что Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В частности, экстренные отключения уже применены в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. В соцсетях сообщают, что в результате атаки пропал свет в Тернополе и Хмельницком.

Взрывы прогремели в нескольких областях, в частности на Тернопольщине и Ивано-Франковщине. По данным Ровенской ОГА, в результате атаки РФ поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна.

Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены 3 автомобиля. Люди не ранены.

Атаки на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Силах обороны заявили, что только за одну массированную атаку, которую армия РФ осуществила по Украине, агрессор потратил более 360 млн долларов, за которые можно построить более 100 школ и детских садов, построить десятки водоочистных станций и проложить тысячи километров теплосетей.

"361 млн долларов - цена одного массированного удара России по Украине. Это сумма, которую Кремль сжигает за несколько часов, чтобы разрушить очередные гражданские объекты и запугать население. Но эти же деньги могли бы изменить жизнь миллионов россиян - если бы власть действительно заботилась о них", - отмечают украинские военные.

