На острове, расположенном в Тихом океане, есть более чем 800 огромных каменных фигур.

Монументальные каменные статуи моаи много столетий интересуют ученых, поскольку есть не один вопрос, связанный с ними, на который неизвестен точный ответ.

Многие знают, где находятся статуи моаи, – они прославили остров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана. По данным исследователей, их создали древние полинезийцы (народ Рапа-Нуи). Большинство монументов высечены из вулканического туфа (спекшийся пепел). Исследователи полагают, что огромные фигуры создавали в период с 1250 по 1500 годы.

Загадочные статуи моаи – интересные факты

Сейчас на острове насчитывают 887 каменных изваяний. В среднем высота монументов составляет от 3 до 5 метров, а вес – от 10 до 14 тонн (самые маленькие весят приблизительно 5 тонн). Около 40 готовых фигур имеют вес свыше 10 тонн. Крупнейшая готовая статуя весит приблизительно 74 тонны, а ее высота более чем 10 метров.

Самая большая тайна заключалась в том, как эти огромные статуи моаи перемещали из мест, где их вырезали, в разные части острова Пасхи. Ученые отмечали, что примерно 500 из монументов были доставлены по пересеченной местности в разные части острова, и некоторые из них преодолели расстояние от 16 до 18 километров.

Изваяния высекали каменными инструментами – долотами и теслами. Моаи выглядят очень аккуратно вырезанными. Ученые полагают, что это результат работы с подходящим материалом. Фигуры вырезали из вулканической породы, которая легче поддается обработке, чем, например, гранит или базальт: туф мягкий и пористый. Кроме того, свою роль сыграли мастерство каменщиков и опыт, накопленный поколениями. Некоторые моаи так и остались в каменоломнях.

Еще в 2013 году профессор из Бингемтонского университета (находится в США) Карл Липо вместе с несколькими коллегами-учеными поделились такой теорией: статуи "ходили". Недавно – в октябре 2025 года, таблоид Dailymail написал, что тайна острова Пасхи разгадана: Липо и его коллеги провели эксперимент и доказали, что моаи – статуи, которые "умели ходить".

Сначала ученые нарисовали 3D-модель монумента, а потом ее воссоздали в реальных условиях. Статуя весила 4,35 тонны, к ее голове привязали три веревки, и всего 18 человек за 40 минут смогли переместить фигуру на 100 метров, раскачивая веревками из стороны в сторону. Исследователи отметили:

Изваяния могут двигаться вперед при раскачивании из стороны в сторону благодаря D-образному основанию и наклону головы.

По мнению ученых, результат эксперимента – чрезвычайно убедительное доказательство того, что моаи "перемещались пешком". Кроме того, выводы ученых совпадают с устными преданиями острова Пасхи, в которых говорится, что из каменоломен статуи двигались к своим местам.

На острове также обнаружена разветвленная сеть дорог, которые могли использоваться для перемещения статуй.

Ранее существовали теории, согласно которым фигуры перемещали в горизонтальном положении на специальных деревянных "санях".

Зачем создавали "ходячие" статуи моаи на острове Пасхи

Исследователи полагают, что монументы были для древних полинезийцев духовными символами. Вероятно, фигуры символизировали духов могущественных предков, например, вождей, которые обладали особенной силой (ее называли mana). По верованиям Рапа-Нуи, эта сила могла влиять на судьбу общины, в частности защищать ее, положительно влиять на урожай.

В легендах острова Пасхи говорится:

Статуи моаи "оживали" в виде духов-защитников.

Их глаза могли "видеть" мир живых.

Примечательно, что глаза из камней вставляли только тем изваяниям, которые "доходили" до места назначения и были установлены на специальные церемониальные каменные платформы (аху). То есть монументы древние жители острова считали "живыми образами предков".

Также на некоторые фигуры устанавливали крупные красные каменные "шляпы" – пукао, которые изготовляли из вулканической породы под названием скория. Наличие такого "аксессуара" могло свидетельствовать о том, что изваяние наделено особой силой.

Каменные статуи моаи устанавливали лицом вглубь острова. И это может быть подтверждение теории, которая гласит о том, что они являлись для древних полинезийцев защитниками – то есть следили за людьми и оберегали их.

На монументах есть разные знаки. Исследователи предполагают, что на них могут быть как рабочие метки, так и символы, связанные с верованиями Рапа-Нуи. Древний народ мог перестать делать огромные фигуры в связи с тем, что его верования изменились.

Напомним, в конце ноября текущего года было опубликовано исследование, в котором говорится, что гигантские статуи острова Пасхи создавались не под контролем мощных иерархических структур, как считалось ранее, а их производство базировалось на кооперации небольших семейных групп.

