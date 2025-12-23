В этом году в конце декабря в Украине ожидается настоящая зима с морозами.

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, поэтому на рождественские праздники ожидается настоящая зимняя погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"На Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2...-9 градусов, в ночные часы местами до -9...-12 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

В то же время, по данным Натальи Диденко, вместе с морозами в Украину может прийти солнышко, возможны прояснения.

Видео дня

В Киеве, по ее прогнозу, на Сочельник и Рождество также ожидаются прояснения и похолодание до морозов.

Похолодание в Украине - прогноз на ближайшие дни

В конце этого года и в начале следующего в Украине установится настоящая зимняя погода с морозами и снегом. Как сообщила начальница отдела прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, с 24 декабря температура перейдет на зимний режим - и днем, и ночью будут преобладать "минусы". По ночам ожидается от 3° до -10°, а во время прояснений - до -15°. Дневная температура ожидается в пределах от 0° до -6°, на востоке и северо-востоке может быть до -9°...-10°.

С 26 декабря ожидается снег и формирование снежного покрова от 1-8 см, местами до 10-15 см.

Вас также могут заинтересовать новости: