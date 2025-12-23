23 декабря украинцы поздравляют военных и готовятся к Рождеству.

23 декабря - важная дата для украинских защитников, поскольку сегодня праздник одного вида войск. Также этот день полон интересных народных обычаев и всемирных событий. Мы назвали все его обычаи, которые вам нельзя пропустить.

Какой сегодня праздник в Украине

У этой даты есть три выдающихся именинника в нашей стране - родились физик-инженер Степан Тимошенко, театральный актер Михаил Водяной и солдат ВСУ, Герой Украины Максим Лях.

Официальный праздник сегодня в Украине - День военнослужащих оперативного контроля или День штабных специальностей и спецвязи. Эти военные выполняют незаметную для общества, но незаменимую работу по планированию операций, управлению войсками и установлению беспрерывной связи. Это "голова" армии, без которой ничего не функционирует.

Какой сегодня праздник церковный

Мученик Федул Критский - почитаемый святой в этот день по новому стилю. Ему молятся про здоровье домашних животных и успех в бытовых делах. Староцерковный календарь устанавливает праздник сегодня в честь мучеников Ермогена, Мины и Иосафа.

Какой сегодня праздник в мире

На планете отмечается День сноуборда. Любители этого вида спорта в честь праздника соревнуются в мастерстве, показывают крутые трюки или просто наслаждаются катанием по склонам.

Остальные международные праздники сегодня - это День рождественских фильмов, День внутреннего света, День выпечки и День родовода.

Какой сегодня праздник в народе

О сегодняшней дате существуют такие приметы:

пошел дождь - к дождливому марту;

если зайцы показываются на глаза людям, то зима будет суровой;

небо ясное - к усилению мороза;

чем больше выпало снега, тем урожайнее будет следующий год.

Наши предки в праздник 23 декабря готовились к Святому Вечеру и Рождеству: наводили порядок в хате, мыли окна, закупались продуктами на праздничный стол. Хозяйки замачивали пшеницу, из которой будет готовиться кутья. Работать в эту дату не только можно, но и нужно.

Есть необычный обряд для благополучия - нужно испечь печенье или корж в форме какого-то животного, и съесть его. Тогда следующий год пройдет отлично, а скот не будет болеть.

Что нельзя делать сегодня

Запреты дня обоснованы не только тем, какой сегодня церковный праздник, но и приближением Рождества. К большому событию нужно успеть убрать дом и приготовить блюда, поэтому 23 декабря не стоит лениться. Также запрещено отказывать тем, кто просит о помощи. Людям, которые работают с острыми и тяжелыми предметами, нужно соблюдать осторожность - полученные раны и травмы будут долго заживать.

