В Украине ходят колядовать взрослые и дети.

На декабрь выпадают самые теплые зимние праздники, которые любят взрослые и дети. В частности, православные украинцы празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю или 7 декабря по старому календарю. Одной из самых ярких его традиций остаются украинские колядки.

В народе было накоплено много стихов и песен на рождественскую тематику, а со временем их становится только больше. Мы разобрались с историей возникновения колядок и подобрали несколько хороших песен и стихов для вас.

Как появились рождественские колядки

В этих обрядовых песнях традиционно восхваляют рождение Христа и желают хозяевам, к которым приходят, всех благ, здоровья и достатка. Взамен колядники получают сладкие гостинцы, различные угощения и деньги.

Колядуют в Украине люди независимо от возраста. Чаще всего это бывают дети и подростки, но некоторые взрослые лица также присоединяются к празднованию.

Хотя сейчас это часть празднования Рождества, корни колядок углубляются еще во времена язычества. На зимнее солнцестояние украинцы проводили празднование в честь Коляды. Этот бог символизирует солнце и плодородие. В песнях люди выражали поддержку света и призывали к защите.

С появлением христианства праздник Коляда был заменен Рождеством, а вот традиция колядовать осталась. В новых обрядовых песнях уже не обращались к древнему богу язычников, а вместо этого - восхваляли рождение Спасителя, прославляли его Матерь, небесных ангелов и не только. Песни и стихи были адаптированы под религиозный контекст, но ритм и мелодичность остались древними.

В этот период появилось много классических колядок, которые дошли до наших дней. В них желают добра, счастья хозяевам, а сама тематика стала рождественской.

Мы подобрали колядки для детей и взрослых, которые точно пригодятся в это Рождество. Их легко выучить и удобно читать с картинок.

