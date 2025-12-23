В стране приготовили элитное подразделение подводных диверсантов, которое сможет развернуть морские аппараті для сдерживания агрессивніх действий россиян.

В Великобритании элитное подразделение подводных диверсантов готово к развертыванию морских аппаратов, способных к "физическим действиям" для повреждения критически важных подводных кабелей и трубопроводов Великобритании.

Генерал Гвин Дженкинс заявил Financial Times (FT), что Великобритания не может позволить себе игнорировать угрозу в море, исходящую от передовых подводных возможностей России, которые "постоянно совершенствуются".

Отмечается, что подразделение опытных подводников отвечает за картирование и потенциальное нарушение подводной инфраструктуры - такой как интернет-кабели и газопроводы.

Видео дня

Российская угроза в море

"Мы видим, что возможности Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) в области подводных работ возобновляются. У них были проблемы с этой программой, но, похоже, они перезапустили ее. Поэтому мы ожидаем их повторного развертывания", - отметил Дженкинс.

Генерал добавил, что ГУГИ может использовать подводные аппараты на экстремальных глубинах, что "дает россиянам возможность физического воздействия, если они этого захотят". При этом он отказался уточнить, что имеет ввиду под физическим воздействием.

"Еесть агрессивный режим с возможностями и желанием осуществлять саботаж и переходить к точкам напряженности, и есть объект, позволяющий погружаться на глубину с помощью подводных аппаратов на обозначенную на карте инфраструктуру, которая имеет для нас первостепенное значение. Мне это не кажется хорошим сочетанием", - прокомментировал Дженкинс.

Военно-морские эксперты предположили, что Москва может заложить взрывчатку в местах соединения кабелей.

Издание отметило, что хотя ГУГИ проводит подводные миссии уже много лет, его работа строго засекречена, и британское военно-морское командование до недавнего времени отказывалось признавать его существование или обсуждать то, что им известно о его деятельности.

Журналисты напомнили, что ГИГУ потерпело неудачу в 2019 году, когда 14 его старших офицеров погибли в пожаре на борту глубоководной подлодки "Лошарик", которая находилась на загадочной операции в арктических водах близко к Норвегии.

Как будет защищаться Великобритания

Для противодействия этой угрозе Королевский военно-морской флот объявил о новом оборонном соглашении с Норвегией - важнейшим союзником в мониторинге российских военно-морских судов и подводных лодок, входящих в европейские воды через северный проход между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Также был заключен ряд контрактов на сумму 4 млн фунтов стерлингов на создание оборонительного кольца из акустических датчиков и автономных судов, известного как "Атлантический бастион".

Дополнительные 35 млн фунтов стерлингов на "Атлантический бастион" ожидаются в 2026 году.

Отдельно эксперты Королевского института объединенных служб предложили усилить "Атлантический бастион" средствами нанесения ударов дальнего действия, такими как платформы, оснащенные ракетами "Томагавк", чтобы сдерживать "наплыв" российских подводных лодок с арктических баз.

Дженкинс подчеркнул важность защиты Великобритании как от ГУГИ, так и от обычных сил Северного флота РФ:

"У нас фактически… есть граница с Россией. Это открытое море к северу от нас, и любая самоуспокоенность, что между нами и этой угрозой находится Восточная Европа - это неоправданная самоуспокоенность".

Он добавил, что РФ продолжает инвестировать в свои военно-морские возможности и совершенствоваться.

"Мы должны воспринимать эту угрозу очень серьезно", - рекомендовал Дженкинс.

Он отметил, что ситуацию усугубляет и то, что трудно прогнозировать действия россиян.

"Способность России понимать собственные эскалации и ответные действия… в этом есть неопределенность, которая меня беспокоит", - сказал Дженкинс.

Ситуация с подводными кабелями Европы

17 сентября издание Sky News писало, что подводные кабеля, соединяющие Европу и Британию, могут стать новой мишенью Кремля. Эксперты даже начали выяснять, может ли саботаж на них повлиять на Великобританию.

А в начале этого года сообщалось, что в Балтийском море был сильно поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Вас также могут заинтересовать новости: