В Княжичах четверых полицейских расстреляли прямо в маркированной машине Госохраны

Четверо полицейских под Княжичами были расстреляны в маркированной машине Государственной службы охраны. Об этом пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович сообщил во время брифинга, передает "112 Украина".

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"В этой машине находились сотрудники полиции, она была расстреляна. Полиции охраны", - сообщил Жукович. Сейчас ее забрали эвакуатором.

Таким образом в машине, судя по всему, были смертельно ранены двое сотрудников Госохраны и двое сотрудников разведки. Огонь, очевидно, велся со стороны спецподразделения КОРД.

Жукович подчеркнул, что обе машины ГСО, прибывшие на место, были маркированы, а все полицейские были одеты в спецсредства и бронежилеты. Все они были в своей форме - КОРД в своей, ГСО - в своей: "Две машины ГСО были маркированы. От полиции охраны было задействовано 2 экипажа - 6 человек. Сколько было представителей полиции Киева не могу сказать".

Пресс-секретарь полиции пояснил, как ГСО могли быть не в курсе спецоперации коллег: "Есть разные операции и разных руководителей могут предупреждать или не предупреждать. Предупреждать тоже могут разным способом. Чем больше предупреждают, тем больше шансов, что эта операция может быть сорвана".

Взрыв, о котором говорили местные жители, вероятно был взрывом светошумовой гранаты, которую бросили под эту же машину ГСО.

"Возможно, была брошена светошумовая граната под автомобиль, чтобы те, кто находился в автомобиле, возможно, сотрудники КОРДа думали, что это были преступники, их уничтожить", - говорит Жукович.

Также он рассказал об оружии, которое было у полицейских. Все они были вооружены табельным огнестрельным оружием: как автоматическим, так и пистолетами.

Другие подробности в полиции обещают рассказать через несколько дней, когда будут опрошены все участники события. При МВД и Нацполиции создана специальная группа, которая будет изучать все обстоятельства события.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга. Ранее сообщалось о 5 погибших. По словам очевидцев, перестрелка произошла около 05:00. Местные жители, которые услышали выстрелы, сразу вызвали правоохранителей.

Инцидент будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре.