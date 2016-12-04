Перестрелка в Княжичах: в больнице скончался шестой полицейский – журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, бывший сотрудник МВД Константин Стогний.

Читайте такжеПод Киевом произошла перестрелка между полицейскими и охранниками ГСО: пятеро погибших (фото)

«Только что Надзвычайным Новынам сообщили, что в Броварской больнице умер 6(!) полицейский.... Нет слов... Выехали в больницу», - написал Стогний.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга. Ранее сообщалось о 5 погибших. По словам очевидцев, перестрелка произошла около 05:00. Читайте также "Началась бойня": эксперт озвучил версию трагедии в Княжичах Местные жители, которые услышали выстрелы, сразу вызвали правоохранителей.

Инцидент будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре.