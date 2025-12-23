Китай мог загрузить более 100 межконтинентальных ракет в шахты, - Reuters

В проекте отчета Минобороны США говорится о стремительном наращивании ядерного потенциала КНР.

Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтных полях, что существенно усиливает его ядерный потенциал. Об этом говорится в проекте отчета Пентагона, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В документе подчеркивается, что Пекин не демонстрирует готовности к переговорам по контролю над вооружениями, несмотря на инициативы США.

По оценке американского оборонного ведомства, Китай расширяет и модернизирует свои арсеналы быстрее, чем любая другая ядерная держава. Эти выводы перекликаются с данными "Бюллетеня атомных ученых", который также фиксирует беспрецедентные темпы ядерной экспансии КНР. В то же время в Пекине такие сообщения назвали попыткой "очернить и обесчестить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество".

В отчете отмечается, что Китай, вероятно, загрузил более 100 твердотопливных МБР DF-31 в шахтные комплексы вблизи границы с Монголией. Ранее Пентагон сообщал о существовании этих полей, однако без уточнения количества ракет. Сам Пентагон от комментариев отказался.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном сотрудничестве с Китаем и Россией в сфере денуклеаризации, в документе отмечается, что Пекин не заинтересован в таком формате.

"Мы продолжаем видеть отсутствие желания со стороны Пекина принимать такие меры или более всесторонние переговоры по контролю над вооружениями", - говорится в отчете.

Посольство Китая в Вашингтоне, комментируя данные Пентагона, заявило, что страна "сохраняет оборонительную ядерную стратегию, удерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и соблюдает обязательства по мораторию на ядерные испытания". Китай также настаивает, что проводит политику "неиспользования ядерного оружия первым".

По оценке Пентагона, в 2024 году Китай имел около 600 ядерных боеголовок, что отражает "более медленные темпы производства по сравнению с предыдущими годами". В то же время в отчете прогнозируется, что к 2030 году их количество превысит 1000 единиц.

Отдельный раздел документа посвящен Тайваню. В нем указано, что "Китай ожидает, что сможет вести войну против Тайваня и выиграть ее до конца 2027 года". Пекин, который считает демократически управляемый остров своей территорией, никогда не отказывался от применения силы для "воссоединения". Среди возможных сценариев называются удары на расстоянии 1500-2000 морских миль, которые "могут серьезно бросить вызов и нарушить присутствие США в конфликте в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Отчет появился накануне завершения действия договора СНВ-3 - последнего соглашения между США и Россией об ограничении стратегических ядерных вооружений. Многие эксперты предостерегают, что его прекращение может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений с участием трех государств.

"Больше ядерного оружия и отсутствие дипломатии не сделают никого безопаснее - ни Китай, ни Россию, ни Соединенные Штаты", - заявил исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Отдельно в отчете упоминаются антикоррупционные чистки, инициированные лидером КНР Си Цзиньпином, которые коснулись и Народно-освободительной армии. По данным Пентагона, они могут временно повлиять на ядерную готовность, но в то же время заложить основу для "долгосрочных общих улучшений НОАК". За последние 18 месяцев по меньшей мере 26 топ-менеджеров государственных оборонных компаний Китая были расследованы или уволены, а доходы военно-промышленного комплекса снизились на фоне этих расследований.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай могут осуществить скоординированное нападение на Европу и Тайвань.

"Мы также видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай смотрит на Тайвань. И я убежден, что если Китай будет предпринимать там военные действия, он будет давить на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас занятыми здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", - заявил он.

