В то же время, по словам президента США, вопрос окончания войны между Украиной и Россией пока не решен.

Президент США Дональд Трамп отвечая на вопрос журналистки в Белом доме отметил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и идут "нормально".

Также глава Белого дома в очередной раз напомнил прессе, что при его содействии закончилось якобы восемь войн в мире.

"Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн. И считаю, что с Россией и Украиной пока еще не решено", - заявил Трамп.

Также президент США добавил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует "огромная ненависть".

Трамп отметил, что Украина и Россия якобы потеряли в прошлом месяце 27 тысяч солдат. Также он рассказал, что жертвами были и мирные граждане, в частности, в Киеве, но больше всего погибших среди военных.

Мирные переговоры в США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что несмотря на усилия Украины, Европы и США, Москва не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в завершении войны. Писториус подчеркнул, что единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне в Украине - это Путин. По его словам, глава Кремля даже не готов сейчас пойти на прекращение огня. Министр обороны Германии добавил, что Европа готова участвовать в "силах под руководством Европы", и теперь очередь за США.

Также мы писали, что глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что переговоры по окончанию войны в Украине проходят сложно. Издание Forbes отмечает, что поскольку Буданов участвует в переговорах лично, у него есть возможность "оценить намерения США". В разговоре с журналистом издания Буданов заявил, что оптимистично смотрит в будущее. Он добавил, что США привнесли новый импульс и энергию в процесс переговоров.

