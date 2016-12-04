Полиция о перестрелке в Княжичах: целью спецоперации была банда из бывших правоохранителей

Об этом исполняющий обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян доложил президенту, сообщает пресс-служба главы государства.

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Он сообщил, что в рамках выполнения поручения президента совместно с СБУ и Генеральной прокуратурой Нацполиция проводила расследование деятельности преступных групп, которые занимались разбойными нападениями и грабежами населения под прикрытием правоохранительных органов.

По его словам, спецоперация проводилась по всей стране. В результате оперативной работы была выявлена преступная группа, которая действовала на территории Киева и Киевской области.

Троян сообщил, что в состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимые за разбои и лица, которые работали или имеют отношение к правоохранительным органам.

Он заявил, что задержаны были все бандиты, и доложил детали операции, продемонстрировал материалы относительно имеющихся вещественных доказательств преступной деятельности группы, а также представил хронологию событий этой трагической ночи.

Президент выразил надежду, что и в Национальной полиции, и в других правоохранительных органах сделают соответствующие выводы, которые не допустят в условиях повышенной опасности разбойных нападений наличия большого количества сбоев, просчетов в планировании.