В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Российская армия в течение ночи атаковала инфраструктуру Одесской области, в порту загорелось гражданское судно, повреждено более 100 жилых домов.

В частности, в пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что 23 декабря вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками объекты критической инфраструктуры Одесской области. Также повреждения получили гражданские объекты: частично разрушен двухэтажный частный дом и гараж. От ночных атак никто из людей не пострадал. На месте преступления работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер, враг совершил очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу региона. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

В результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном доме и т.д., в другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление в еще трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение. К счастью, отметил Кипер, обошлось без пострадавших.

"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек", - рассказал чиновник.

По словам, главы ОГА, на местах событий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы, однако их работа осложнена постоянными воздушными тревогами.

В региональном главке ГСЧС уточнили, что оккупанты в течение ночи атаковали инфраструктуру Одесского региона - загорелись пожары и было повреждено гражданское судно, складское помещение частного предприятия. Также загорелась крыша жилого дома, разрушен гараж на территории частного сектора. Сейчас все пожары ликвидированы.

Массированные атаки на Одессу

Напомним, в ночь на 22 декабря российская армия атаковала ударными дронами критическую инфраструктуру Одессы и Одесской области, в результате часть города осталась без света. В Одессе травмирован 30-летний мужчина. Кроме того, в области враг атаковал гражданский объект - разрушено складское помещение с удобрениями. Говорилось, что под обстрелами были порты и объекты энергетики. В частности, в порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

