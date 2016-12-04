Полиция задержала банду, из-за которой проводили спецоперацию в Княжичах (фото, видео)

Как сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины, сегодня утром на въезде в Киев, в Деснянском районе, оперативники поймали банду, когда злоумышленники приехали из села Княжичи Броварского района микроавтобусом Mercedes Vito к двум заранее подготовленным автомобилям Toyota Land Cruiser 200 черного цвета.

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«В транспортных средствах задержанных обнаружили арсенал оружия (в том числе два пистолета «Глок», пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, в том числе гранаты, специальное тактическое оборудование (рации, устройства для подавления радиосигналов) и другие вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность», - говорится в сообщении МВД.

Трое из задержанных – жители Киева и области, еще один – со Львовщины. Правоохранители проводят следственные действия, в том числе обыски по адресам их проживания.

Уголовные производства расследуются по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий.

«Злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении ряда разбойных нападений на квартиры и офисы киевлян и жителей области», - отмечают в МВД.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

В то же время грабители, услышав перестрелку, отказались от своих планов и скрылись с места происшествия.