Киеву потребуется гораздо больше средств - и получить их будет становиться все сложнее.

Война России против Украины, по всей видимости, закончится в следующем году – и на условиях, крайне невыгодных для Киева. Такое мнение высказывает обозреватель Politico Джейми Деттмер.

По его мнению, такой мрачный прогноз во многом обусловлен тем, что ЕС не смог договориться об использовании 210 миллиардов евро замороженных активов – для обеспечения платежеспособности Украины и возможности финансирования военных действий.

"Провал предложения о "репарационном кредите", который предусматривал использование российских активов, в основном замороженных в клиринговом банке в Бельгии, лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года", - объясняет он.

Конечно, ЕС всё же предоставит Украине значительный пакет финансированияв размере 90 миллиардов евро под залог бюджета ЕС. Однако, хотя это предотвратит нехватку средств в начале следующего года, пакет рассчитан на два года, и этого будет недостаточно, чтобы Украина могла продолжать борьбу, отмечает обозреватель.

Тем не менее, многие европейские лидеры были довольно оптимистичны после заключения соглашения о финансировании на прошлой неделе. Также предполагается, что может быть добавлен последующий кредит, косвенно связанный с российскими активами. Однако это может быть преждевременным хвастовством, поскольку все зависит от того, какое соглашение будет заключено для прекращения войны.

При этом получение еще одного кредита будет не таким простым делом. Три страны – Венгрия, Словакия и Чехия – уже отказались от участия в совместной программе заимствований на прошлой неделе. Нетрудно представить, что к ним присоединятся и другие. Кроме того, Трамп все еще будет в Белом доме – так что нет смысла искать дополнительные средства в Вашингтоне.

И хотя премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал соглашение "победой для Украины, победой для финансовой стабильности… и победой для ЕС", однако российский лидер Владимир Путин воспримет это иначе, подчеркивает Деттмер:

"После пятничного фиаско, высветившего раскол среди европейских лидеров, Путин… лишь подтвердит, что время на его стороне. Если он подождет еще немного, 28-пунктный план, разработанный его помощниками совместно со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом, может быть возобновлен, оставив Украину и Европу в растерянности – идеальный исход для Кремля".

Решение ЕС о финансировании Украины

Как сообщал УНИАН, после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. При этом Украина отдаст кредит в 90 миллиардов евро только в случае, если Россия будет выплачивать репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что это четкий сигнал из Европы российскому диктатору Владимиру Путину: эта война того не стоит.

