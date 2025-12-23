Путину регулярно предоставляют сводки, которые завышают число жертв в Украине, подчеркивают ресурсные преимущества страны и преуменьшают тактические неудачи.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает военные действия, несмотря на, казалось бы, выгодные мирные условия, предложенные Дональдом Трампом, – решение, которое, по мнению западных чиновников, обусловлено ошибочной информацией, поступающей в Кремль, пишет Financial Times.

"По словам двух чиновников, российские военные и службы безопасности регулярно предоставляют Путину сводки, которые завышают число жертв в Украине, подчеркивают ресурсные преимущества страны и преуменьшают тактические неудачи. Хотя Путин также регулярно встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, что война становится все большим тормозом для экономики Москвы, радужная картина, нарисованная на военных брифингах, тем не менее, заставляет его верить, что он может выиграть войну", - пишет FT.

Тем не менее, российская кампания дезинформации "очень хорошо справилась" с убеждением "большинства людей из окружения Трампа в том, что она быстро побеждает", – сказал Кир Джайлз, эксперт по России из Chatham House.

Главный дезинформатор Путина

Главной фигурой, ответственной за информирование Путина о войне, является Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и главный командующий вторжением. По мере того как война затягивалась, он и тогдашний министр обороны Сергей Шойгу стали объектом гнева со стороны радикальных сторонников войны, которые обвиняли их в том, что они скрывали от Путина реальность и полагались на тактику "мясорубки", которая привела к большим жертвам:

"Разрыв между триумфалистскими сообщениями, включая неоднократные заявления о захвате одних и тех же населенных пунктов, и реальностью на местах помогает объяснить, почему Россия продолжает продвигаться вперед с огромными жертвами вместо того, чтобы получать выгоды, предлагаемые соглашениями о прекращении огня".

При этом Путин попытался справиться с общественным недовольством, заменив Шойгу на посту министра обороны в 2024 году. Герасимов, однако, остался на своем посту и, похоже, укрепил свои позиции.

"Герасимов обеспечивает предсказуемость, даже если цена его сохранения – чрезвычайно высокие потери на местах и ​​медленные успехи", – сказала Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. "Герасимова следует оставлять на посту, когда внутренняя политика и вопросы стабильности важнее рискованных, но потенциально решающих операций".

Путин при этом, похоже, пришел к выводу, что эти жизни – цена, которую стоит заплатить за его цели на Украине.

"Он увеличил сроки достижения своей конечной цели – подчинения Украины России политическими или военными средствами. Он уверен, что они это сделают… Потери, необходимые для взятия оставшейся части Донецка, – а они будут очень высокими, – похоже, его не слишком беспокоят", - говорит Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Путин и война в Украине

Ранее экс-посол Британии в России Лори Бристоу заявил, что пока Владимир Путин жив и находится у власти, достижение соглашения между Россией и Украиной о прекращении войны невозможно.

Он отметил, что идея о том, что правителя РФ можно убедить завершить боевые действия в обмен на территории – это фантазия.

