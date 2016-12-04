Перестрелка в Княжичах: в полиции не подтверждают гибель шестого полицейского

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович, передает "112 Украина".

Читайте такжеТрагедия в Княжичах: журналисты показали видео с места событий

"У полиции Киевской области нет такой информации, что шесть человек погибли. Все погибли по дороге в больницу, один уже непосредственно в больнице. 5 человек сейчас у нас трупы", - сказал Жукович, уточнив, что раненных больше нет.

Ранее о гибели в больнице шестого полицейского в броварской больнице сообщил журналист Константин Стогний.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга. Погибли пятеро правоохранителей.

По словам очевидцев, перестрелка произошла около 05:00. Местные жители, которые услышали выстрелы, сразу вызвали правоохранителей.

Инцидент будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре.