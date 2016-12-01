В Днепре девушку похитил и избил бывший парень

Об этом Информатор узнал в пресс-службе полиции Днепра.

Патрульные вместе с заявителем поехали на место, где, возможно, могла находиться девушка. Позвонив на мобильный бывшему бой-френду, пытались прояснить ситуацию. Во время разговора с ним, телефон выхватила девушка и успела сказать, что ее удерживают против ее воли в доме на улице Запорожское шоссе.

Читайте такжеВ Днепре "заминировали" торговый центр, эвакуировано около тысячи человек (фото, видео)

Экипаж отправился на место. Там, за супермаркетом, инспекторы обнаружили молодую женщину с явными телесными повреждениями.

Она предоставила больше информации о своем похитителе, и патрульные, обследуя прилегающую территорию, обнаружили мужчину по приметам и задержали его.

Мужчину, а также пострадавшую доставили в отделение полиции Чечеловского района - девушка написала заявление, следователи выясняют все обстоятельства.