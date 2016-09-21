В Киеве иностранец ограбил женщину, ударив молотком по голове, его задержали прохожие (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о нападении на женщину на Дарницком бульваре поступило в дежурную часть около 22:25.

Граждане стали свидетелями того, что вор избил потерпевшую и убежал, другие - видели через окно квартиры драку и то, как нападавшего задержали прохожие.

Сотрудники полка полиции особого назначения прибыли на вызов за несколько минут и сразу применили к нападавшему наручники. Разбойника держали прохожие, которые мгновенно отреагировали на крики травмированной женщины о помощи, бросились вслед за вором и не позволили ему убежать.

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48-летняя местная жительница рассказала полиции, что молодой человек неожиданно напал на нее на улице, ударил молотком по голове и забрал сумку, в которой были деньги, ключи от квартиры, банковские карточки и мобильный телефон.

Следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции зафиксировала правонарушения, опросила свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства.

Скорая медицинская помощь доставила пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой в медицинское учреждение.

Установлено, что нападавший – 26-летний гражданин другого государства, который три года назад прибыл в Украину. Мужчина ранее судим: в 2016 году Оболонским районным судом был приговорен к одному году лишения свободы и освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком один год.

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Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Иностранцу объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.