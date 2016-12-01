В Одессе во время учений "подствольник" попал и застрял в ладони курсанта

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во время боевых стрельб на полигоне Военной академии гранатой из подствольного гранатомета ранен военнослужащий. По информации главка, боеприпас застрял в кисти пострадавшего и в любой момент мог взорваться.

На место происшествия немедленно была направлена группа специалистов-взрывотехников.

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Было установлено, что потерпевший - курсант 2-го курса факультета Военно-мобильных десантных войск Военной академии (Одесса).

«Выстрел ВОГ-25П (осколочный боеприпас для гранатомета – УНИАН) застрял в левой руке. Учитывая, что боеприпас находился в крайне опасном состоянии - прошел канал ствола с повреждением взрывателя, было принято решение о его обезвреживании. Пострадавшему обеспечили бронезащиту, после чего провели мероприятия по изъятию боеприпаса», - рассказали в отделе.

В дальнейшем боеприпас обезвредили в безопасном месте.