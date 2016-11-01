В Полтавской области прошли военные учения (фоторепортаж)
16:38, 01 ноября 2016Общество
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30 октября на полигоне в селе Вакуленцы Полтавской области прошли инструкторско-методические обучения "Единый стрелковый день".
Военные отрабатывали практические упражнения стрельбы / Фото УНИАН
В учениях приняли участие председатели РГА, руководящий состав 13-го стрелкового батальона, 2-х отрядов тероборони Полтавы и Полтавского района и командование Кременчугской роты охраны.
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Отрабатывали практические упражнения стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Изучали тактическую медицину и инженерную подготовку.
Как сообщил Полтавский областной военный комиссар Дмитрий Губский, это первые подобные учения областного уровня на Полтавщине.
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