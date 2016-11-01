В Полтавской области прошли военные учения (фоторепортаж)

В учениях приняли участие председатели РГА, руководящий состав 13-го стрелкового батальона, 2-х отрядов тероборони Полтавы и Полтавского района и командование Кременчугской роты охраны.

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Отрабатывали практические упражнения стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Изучали тактическую медицину и инженерную подготовку.

Как сообщил Полтавский областной военный комиссар Дмитрий Губский, это первые подобные учения областного уровня на Полтавщине.