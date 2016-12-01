Все госпитализированные после взрыва в харьковском кафе оказались иностранцами

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры №1 Екатерину Шевцову.

По ее словам, за медицинской помощью обратились 7 человек. Двум посетителям заведения (1998 и 1991 годов рождения) и жителю дома (1999 года рождения), который в то время заходил в подъезд, на месте оказана медицинская помощь бригадой «скорой».

Четверо пострадавших с диагнозом ожоги лица и рук госпитализированы в больницу скорой неотложной медицинской помощи. Сейчас состояние трех мужчин (1990, 1991 и 1993 годов рождения), граждан Ливана и Туркменистана, оценивается как удовлетворительное. Еще один пострадавший - гражданин Израиля, 1993 года рождения – находится в состоянии средней тяжести.

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Харьковская местная прокуратура №1 процессуально руководит в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, которым принадлежит помещение. Назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 30 ноября в одном из кафе, расположенном в подвальном помещении пятиэтажного дома на пр. Науки в Харькове, произошел пожар. Его спровоцировал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи.