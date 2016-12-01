В Харькове в кафе произошел взрыв - полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ центре Днепра прогремел взрыв, вероятно бросили гранату

Правоохранители отмечают, что по состоянию на 22:00 за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к взрыву.

Напомним, 29 ноября в Харькове взорвался пакет с неизвестным предметом. Отмечается, что от взрыва пострадал 36-летний харьковчанин, который, по его словам, заметил на улице пакет и раскрыл его. Там он увидел предмет похожий на запал гранаты и попытался разобрать его, однако произошел взрыв.