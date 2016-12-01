В Одесской области задержан россиянин по подозрению в убийстве пенсионерки

08:46, 01 декабря 2016
Происшествия
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Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что в России его судили за другое преступление, покидать постоянное место проживания он не имел права, в связи с чем государственную границу с Украиной пересек 7 месяцев назад нелегально.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство / Фото УНИАН

В Лиманском районе Одесской области задержан гражданин России по подозрению в убийстве пенсионерки.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, убийство произошло в ночь на 28 ноября.

«В дежурную часть Лиманского отдела полиции ГУНП в Одесской области около полуночи поступило сообщение о том, что жители села Крыжановка обнаружили тело 78-летней пенсионерки в ее собственном доме», - рассказали в отделе.

Согласно заключению экспертов, у погибшей - синяки на подбородке и шее, кровоизлияние в мягких тканях шеи и гортани, перелом щитовидного хряща, кровоизлияние слизистой оболочки губ и перелом левого ребра.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, в ходе проведения первоочередных следственных действий работники полиции вышли на след предполагаемого убийцы.

«В совершении данного преступления обоснованно подозревается 25-летний уроженец Чеченской республики, который в Украине находится нелегально», - сказал Головин.

Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что в России его судили за другое преступление, покидать постоянное место проживания он не имел права, в связи с чем государственную границу с Украиной пересек 7 месяцев назад нелегально.

Он утверждает, что некоторое время арендовал жилье у вышеназванной пенсионерки, которая якобы должна была вернуть ему деньги в связи с тем, что подозреваемый переехал из ее дома раньше срока на неделю.

Задержанный пояснил, что в ночь убийства пришел за долгом, но потерпевшая деньги вернуть отказалась, и повысила голос. Подозреваемый якобы хотел, чтобы «она замолчала, но не рассчитал силу».

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

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