Дело об убийстве милиционеров в Киеве: суд оставил подозреваемых под стражей

Как передает Радио Свобода, 23 ноября суд также отказал в ходатайстве о взятии подозреваемой Заверухи на поруки.

Еще двум фигурантам дела – Николаю Мнишенко и Даниилу Сытникову – суд назначил нахождение под домашним арестом с 21.00 до 6:00.

В «Правом секторе» сообщили, что Заверуху кладут в больницу «скорой помощи» под присмотром народных депутатов, а Романюка и Кошелюка повезли в СИЗО.

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Кроме этого, как сообщила заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко на своей странице в Facebook, Народный депутат Украины Юрий Тимошенко в зале суда приковал себя наручниками к Вите Заверухе.

Нардеп Тимошенко заявил, что берет Заверуху на поруки и попросил суд освободить ее из-под стражи. Во время своей речи он приковал себя наручниками к девушке и сказал, что уйдет из зала суда только с ней – или на волю, или в СИЗО.

Справка УНИАН. 2 мая 2015 года несколько неизвестных из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

В ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

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Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое - попали в больницу с ранениями.

Всего были задержаны 5 человек: Вита Заверуха, Андрей Романюк, Евгений Кошелюк, Николай Мнишенко и Даниил Сытников. У задержанных изъяли автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку.

В августе 2015 г. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в отношении этих лиц.