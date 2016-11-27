Пожар в ночном клубе Львова: названа возможная причина (видео)

Пожар в ночном клубе Львова возник из-за неосторожного обращения с открытым огнем во время шоу.

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Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Львовской области.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время шоу в концертном зале клуба огонь перекинулся на потолок и стены, что и стало причиной пожара», - говорится в сообщении.

По данным полиции, на тот момент в клубе находилось более 200 человек, 22 из них обратились за медицинской помощью, трое в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 ноября во Львове возник пожар в ночном клубе, расположенном по улице Научной.

По данным ГСЧС, в результате пожара 22 человека обратились в лечебные учреждения Львова. Госпитализированы 14 человек с ожогами и отравлением продуктами горения.