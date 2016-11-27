Во Львове горел ночной клуб: 14 человек попали в больницу (фото, видео)

Во Львове ночью 27 ноября в развлекательном центре "Ми100" произошел пожар - спасателям пришлось эвакуировать около 250 человек, 14 человек попали в больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 01:51. На место происшествия немедленно были отправлены пожарно-спасательные подразделения и части специальной пожарной техники отряда технической службы Львова.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв. м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра», - говорится в сообщении.

В целом огнеборцы эвакуировали 250 человек. Еще 8 человек не могли самостоятельно покинуть помещение клуба. Специалисты ГСЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам.

В 02:54 пожар был локализован и в 03:51 полностью ликвидирован.

«Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания», - отмечают спасатели.

Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.

В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. До медицинских заведений Львова госпитализированы 14 человек, из них 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

К ликвидации пожара привлечены 49 спасателей и 14 единиц спецтехники.

Причина возникновения возгорания устанавливается.