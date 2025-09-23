Удар был нанесен по инфраструктуре в Кировоградской области.

В результате очередного российского обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, заявили в "Укрзализныце". В Telegram-канале государственной компании подчеркнули, что ряд поездов из-за этого следуют с задержками.

Это касается рейсов:

№54 Одесса – Днепр

№254 Одесса – Кривой Рог

№51 Одесса – Запорожье

№128 Львов – Запорожье

№92 Одесса – Краматорск.

В специальном сервисе "Укрзализныци" график движения поездов свидетельствует о том, что время ожидания на ряде маршрутов составляет от 1 до 3 часов.

Удары России по железнодорожной инфраструктуре

Ранее УНИАН сообщал, что один из самых серьезных ударов произошел в ночь на 17 сентября. Тогда враг нанес комплексную атаку по подстанциям, из-за чего задержки на некоторых маршрутах составляли до 7 часов.

Кроме того, на следующий день, после того обстрела, Россия не остановилась и нанесла еще одну атаку. Под ударами были, в частности, Полтавская и Киевская области. Одной из целей была железнодорожная инфраструктура в Миргородском районе. Произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы.

