Народный метод поможет справиться с тем, от чего давно болит голова.

Лавровый лист, как народное средство буквально от всего, используется хозяйками очень давно. Например, женщины в СССР точно знали, какие насекомые ненавидят лавровый лист, и смело клали его в сахарницу, особенно летом. Также они понимали, какую пользу может принести приправа, если разместить ее в холодильнике.

Можно ли хранить лавровый лист в холодильнике

Задолго до появления различных освежителей наши бабушки использовали дешевый продукт именно для того чтобы избавиться от неприятных ароматов. Женщины из поколения в поколение передавали друг другу секреты и рассказывали, что можно положить в холодильник, чтобы пропал запах. Фаворитом среди натуральных освежителей стал именно лавровый лист.

Всего несколько листьев на полках холодильника творят чудеса. Аромат "лаврушки" распространяется медленно, вытесняя все остальные - те, которые вы сочли нежелательными. Он борется с запахом рыбы, сыра или остатков еды, которая стоит на полке уже довольно давно, настолько, что даже может быть испорченной. Leravi сравнивают лавровый лист с маленькими бесшумно работающими очистителями воздуха, так как он поглощает все остальные ароматы и оставляет свой - легкий и приятный. Разницу вы заметите уже после первой ночи применения, а стабильный эффект появится, если класть лавровый лист в холодильник несколько дней подряд.

Видео дня

Все, что вам нужно сделать - это разложить несколько сушеных листьев на полках. Желательно делать это вечером, чтобы приправа сумела за ночь провести свою работу. Утром, когда вы откроете дверцу, сразу почувствуете, как приятно пахнет лавр, а не холодильник.

Второй важный момент - понять, зачем кладут лавровый лист под холодильник, а не только внутрь него. Дело в том, что запах приправы категорически не переносят любые насекомые, в том числе тараканы. Именно поэтому стоит положить несколько листиков под холодильник - насекомых в вашем доме точно не будет. Во-первых, эфирные масла в составе "лаврушки" сбивают вредителей с толку - они забывают, где метили территорию. Во-вторых, если тараканы вдохнут запах лаврового листа, это нарушит их дыхание, благодаря чему вредители могут умереть.

Таким образом дешевая приправа решает сразу две проблемы - устраняет неприятный запах и борется с насекомыми. Приятно в таком лайфхаке и то, что у вас не будет нужды разбираться, портится ли лавровый лист в холодильнике или под ним. Менять народный освежитель и репеллент нужно раз в 2-3 месяца, не чаще. Соответственно, положив всего несколько штук, вы сможете забыть о наболевшем на целый сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: